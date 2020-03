Barcellona, la ripresa degli allenamenti ci sarà il 27 aprile: i catalani “osservano” il Napoli

Javier Tebas avrebbe indicato l’inizio della Liga tra il 10 e 13 maggio

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La ripresa degli allenamenti per il Barcellona ci sarà il 27 aprile. Infatti, Javier Tebas, numero uno della Lega spagnola, ha annunciato che la ripresa del campionato spagnolo ci sarà tra il 10 e il 13 maggio.

Secondo il Corriere dello Sport, i catalani avrebbero deciso la data per la ripresa delle sedute, virus permettendo. La compagine di Setien si ritroverà insieme a fine mese d’aprile, ma la società continua a monitorare la situazione del Napoli.

Infatti, per i blaugrana, l’obiettivo principale, è quello di passare il turno in Champions League (dopo l’1-1 del San Paolo) e seguono le vicende degli azzurri per capire quando anche loro torneranno in campo.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI