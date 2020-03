Pistocchi: “Inutile parlare ancora di Calciopoli, ci sono 37 sentenze. Mi auguro che dopo la pandemia si riparta da basi diverse”

Maurizio Pistocchi ha detto la sua su calciopoli e sulla situazione generata dal coronavirus

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo con Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Pistocchi. Il noto opinionista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“È inutile continuare a parlare di Calciopoli. Ci sono state 37 sentenze che hanno confermato completamente tutti i gradi di giustizia sportiva e penale. È assurdo parlare di questo in una situazione sanitaria così grave, assurdo come parlare di riprendere gli allenamenti: bisognerebbe pensare alla salute pubblica. Per quanto riguarda la situazione economica è chiaro che se non si disputerà 1/3 del torneo, verrà chiesto il risarcimento di 1/3 dei diritti tv, è ovvio che accadrà, ma porterà tanti danni”.

“Tommasi, invece di lavarsene le mani, avrebbe potuto fare una cosa migliore: dire ai calciatori che se tengono al proprio lavoro avrebbero dovuto mettere mano al portafoglio. Questa pandemia sta sconvolgendo ogni cosa, nulla sarà più come prima. Si dovrà ripartire da basi nuove. Spero che alcuni club avranno l’umiltà di ripartire, senza fare i furbi. Mi auguro che ci sarà un patto tra gentiluomini, stile inglese”.

