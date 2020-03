Lo Monaco, consigliere federale: “Dopo la pandemia ci vogliono 4 mesi!”, Serie B e C a settembre?

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere federale FIGC:

“Sono stato molto scettico fin dal primo momento sulla ripresa, mi pare stia prendendo luogo anche l’ipotesi l’impossibilità di continuare e avrà conseguenze catastrofiche, non oso immaginare ciò che può succedere alle categorie minori. Ci auguriamo che il virus svanisca quanto prima, ma il post è una visione apocalittica.

Lo scenario che sta prendendo più piede è quello che non si possa giocare da qui al prossimo periodo, non si sa quando tutto ciò finirà, diventa una cosa lunga ed in questo momento metterci a discutere o fare ipotesi è davvero futile. Ho sentito parlare di contratti e calciomercato, roba d’altro mondo, non si ha il sentore di ciò che sta accadendo. Si tratta di una pandemia, una volta debellata la malattia ci vuole un mese per stabilizzare tutto e tre mesi per i controlli, rischiamo anche per il prossimo campionato. È un massacro che inevitabilmente porterà a riflessioni serie, soprattutto in Serie C”.