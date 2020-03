FOTO – Peppe Iodice e la lite con Iannicelli: “Ho sbagliato a farli entrare in casa mia”

Il comico napoletano torna sulla lite con Peppe Iannicelli

LITE IANNICELLI PEPPE IODICE – Peppe Iodice, dopo la lite con il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli ha voluto chiarire la sua posizione in merito a quanto accaduto ieri sera in studio tramite la sua pagina “Facebook“. Ecco quanto scritto dal comico:

“In queste lunghe giornate di quarantena sto cercando di sforzarmi (perché anche per me non è un momento semplice, pieno di pensieri e preoccupazioni) per mettere a disposizione di chi mi vuole bene quel poco, pochissimo che so fare. Ieri ho accettato l’invito di persone amiche e ho sbagliato. Mi avevano chiamato chiedendomi di fare, per pochi minuti quel poco, pochissimo che so fare. Alleggerire. Li ho fatti entrare a casa mia ed ho sbagliato“.

“A casa mia, a casa nostra, in questo momento non deve entrare nessuno. Chiedo scusa per quella scena indecorosa che mio malgrado sono stato costretto a subire e che comunque anche non volendo mi ha visto tra i protagonisti. Non ho bisogno di questo tipo di visibilità, non voglio questo tipo di visibilità. Mai e soprattutto ora. In questo momento c’è bisogno di aiuto, di mani tese, di sorrisi affettuosi. Ho capito che da ora in poi dovrò stare ancora più attento a scegliere con cura gli interlocutori e gli amici. Fatelo anche voi ascoltando e guardando solo le cose che vi fanno stare più sereni. Andrà tutto bene”.

