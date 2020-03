GdS – Koulibaly verso l’addio? Giuntoli ha il sostituto pronto: il profilo

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli del futuro comincia il difesa, scrive così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra esser lontano da Napoli: dinanzi ad un’offerta interessante, il senegalese andrà via. Allora il ds, Cristiano Giuntoli, si è attivato per individuare gli eventuali sostituti. Un profilo nuovo è quello di Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo. Fisicamente dotato, ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli sarebbe disposto a spendere poco più di 10 milioni di euro a fronte di una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni. Koch ha all’attivo 26 presenze e 2 gol in questa stagione.