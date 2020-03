Richieste per la FIGC: ”Nuovo Totocalcio” per evitare il crac finanziario dei club di Serie A

Dal Coronavirus potrebbe nascere un nuovo Totocalcio

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO – Il portale “CalcioeFinanza” ha riportato la proposta di un nuovo sistema di gioco legato al mondo delle scommesse. Con l’emergenza Coronavirus, anche queste ultime sono in stand-by.

UN NUOVO MODO PER SCOMMETTERE SUL CALCIO

“C’è anche l’idea di un nuovo gioco legato al mondo delle scommesse, tra le idee della Lega Serie A per il rilancio del sistema calcio a seguito dei danni che saranno provocati dall’emergenza Coronavirus“.

“Un’ipotesi che segue – come riportato da Agipronews – la volontà della Lega di A di chiedere una revisione del Decreto Dignità che di fatto ha cancellato ogni forma di pubblicità sul gioco. L’intenzione è quella di ottenere una deroga al divieto di sponsorizzazioni per i marchi di scommesse, così da poter creare nuovi ricavi“.

Con questo obiettivo si sposa anche l’idea di dare vita a un nuovo gioco sulla Serie A. Il modello sarebbe quello delle lotterie “mirate” o dei giochi che in quota parte finanziano le diverse iniziative, come il caso del Lotto e il patrimonio monumentizio-culturale”.

UN NUOVO TOTOCALCIO

“Dunque non sarebbe da escludere il lancio di un “Nuovo Totocalcio”, ma nelle corde della Lega Serie A c’è anche l’idea di costruire un prodotto moderno e performante dal quale ottenere una parte dei ricavi, cercando di non gravare sugli equilibri del rapporto Stato-concessionario.

La proposta non sarebbe ancora studiata nei dettagli più stretti, ma istituire un gioco “salva-pallone” per evitare il crac dei club è tra le richieste prioritarie che arriveranno in Figc, in attesa di un incontro con i ministri e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI