Donna protesta in strada a Napoli: “Aiutatemi, mio marito ha il Coronavirus”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È avvenuta a Napoli, precisamente al Rione Sanità, la protesta di una donna in strada. La signora, nel primo pomeriggio, si è stesa in strada, invocando aiuto per il marito.

Secondo la sua versione, l’uomo avrebbe i sintomi del Coronavirus. Aveva chiesto da tre giorni l’intervento dei sanitari, tentando anche di fermare una pattuglia dei Carabinieri. Ecco perché nel pomeriggio di oggi la donna si è fermata in strada, sdraiata, cercando aiuto: “Vi prego aiutatemi, mio marito ha il Coronavirus”. A riferire la vicenda è il quotidiano Roma.