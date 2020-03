Curva B, Cosentino: “Raccolti quasi 5 mila euro in poche ore. Film Ultras? Dovrei dire brutte cose, non siamo dei disadattati”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Cosentino, portavoce Curva B:

“Abbiamo iniziato la nostra raccolta Quarantena Azzurra ieri alle 17, raccogliendo quasi 5.000 euro. Abbiamo chiesto anche per il risarcimento dei biglietti e c’è un attimo da aspettare, quindi ci siamo affidati alla buona volontà di tutte le persone che ci conoscono.

Siamo molto contenti perché da casa possiamo fare qualche cosa, avremmo voluto farlo sul campo, ma stiamo rispettando tutte le regole per far sì che questa storia finisca il prima possibile. Guardando al prospetto delle varie donazioni, viene fuori che c’è anche gente del nord a donare ed hanno aggiunto che credono tantissimo alla sanità napoletana e nei luminari napoletani.

Film Ultras? In questo momento dovrei dire un sacco di brutte cose anche a chi l’ha accompagnato in giro a farglielo fare. Qualche spezzone me l’hanno mandato, ma mi sono rifiutato di guardarlo. Chi vuole guardare chi siamo veramente possono guardare “Estranei alla massa”, non siamo dei disadattati dalla mattina alla sera“.