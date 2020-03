Coronavirus, Conte: “Non so quando riapriremo l’Italia”

Il Premier Conte mostra la sua preoccupazione per il Coronavirus

INTERVISTA GIUSEPPE CONTE – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de “La Stampa“. Ecco un stralcio riportato dalla nostra redazione:

“Quando riapriremo l’Italia? È presto per dirlo. Questi saranno i giorni più difficili perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta e i numeri cresceranno. Siamo in attesa, nei prossimi giorni, degli effetti delle misure adottate. Molto dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima“.

“Se sono preoccupato? È il momento delle scelte, anche tragiche. Priorità assoluta alla tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Siamo consapevoli che è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del paese, ed è per questo che le nostre scelte sono sempre molto ponderate“.

