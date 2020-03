Coronavirus, Barcellona: accordo tra giocatori e club sul taglio degli stipendi. Oggi incontro con Leghe europee per un accordo comune

I giocatori del Barcellona pronti al sacrificio per il club

BARCELLONA CORONAVIRUS STIPENDI – Il tabloid Sport riporta la disponibilità dei giocatori del Barcellona a tagliarsi lo stipendio per “aiutare” il club alle prese con mancati introiti dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus.

IL BARCELLONA È D’ACCORDO AL TAGLIO DEGLI STIPENDI

La prima squadra con la dirigenza catalana avrebbero trovato l’accordo per la riduzione dei salari. Infatti nei giorni scorsi è avvenuto il confronto tra il presidente del club, Josep María Bartomeu, e gli uomini dello spogliatoio del Barcellona: Leo Messi, Busquets, Sergi Roberto e Piqué. Disponibilità totale da parte dei giocatori e accordo in fase di definizione. Oggi il presidente del Barca in conference call con l’Eca, la Uefa e altri membri delle Leghe europee per poter prendere una decisione comune.

