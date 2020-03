Chiariello sulla lite Iodice-Iannicelli: “Responsabilità mia, non ho saputo gestire la situazione. Chiedo scusa a Peppe Iodice”

Umberto Chiariello è tornato a parlare della lite tra Peppe Iodice e Peppe Iannicelli

Ieri sera su Canale 21 è scattata una lite che ha visto protagonisti il comico Peppe Iodice ed il giornalista Peppe Iannicelli. Sulla questione è tornato oggi Umberto Chiariello, rilasciando in diretta tv alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi non ho proferito parola sui social, dove c’è stata grande polemica per quanto avvenuto ieri. Io posso esprimere pochi concetti dal mio punto di vista: in primo luogo sono dispiaciutissimo, l’accaduto mi ha lasciato sorpreso e spiazzato, non immaginavo accadesse. Conosco Peppe Iodice da anni, è un amico e l’ho voluto io in diretta per alleggerire un po’ la serata. So bene come interpreta il suo lavoro, ama dileggiare bonariamente i suoi interlocutori e a me diverte. Lo fa con chiunque sia l’interlocutore, io conoscendolo non mi sono offeso in alcun modo. Peppe Iannicelli, frequentandolo molto poco, si è sentito offeso e quando gli accade si ribella in maniera veemente. Non posso fermare Iannicelli se esplode perchè si sente offeso, ma sicuramente non era quella l’intenzione di Peppe Iodice, che era nostro ospite”.

“Non è stato opportuno attaccare Iodice in quel modo, ma se Iannicelli si è sentito offeso devo rispettare la sua percezione. Io posso dire che chiedo scusa da amico a Peppe Iodice, perchè io l’ho cercato e lui si è messo a disposizione. Magari la battuta può non essere stata felicissima, ma a me interessa poco, conosco la sua ironia. Iannicelli l’ha vissuta diversamente ed io mi assumo le mie responsabilità perchè sono stato incapace di governare la situazione. La colpa è mia, lasciate stare quei due. Peppe Iodice, ti reputo un amico e ti voglio bene, torna a scherzare con noi”.

