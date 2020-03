Chiariello: “Una società come il Napoli deve dare l’esempio, ho l’impressione che ADL è distante dalla città”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“E’ un momento talmente difficile per tutti noi che perfino parlare del Napoli diventa complicato. Una domanda che gira sui social è la seguente: “Ma il Napoli ha fatto qualche donazione?” a me non risulta, qualcuno dice che se l’ha fatta non è giusto sbandierarlo.

Invece no, una società come il Napoli deve dare l’esempio, invece è un testimonial mancato. Ho l’impressione che De Laurentiis che è distante dalla città, non si senta parte di questa realtà”.