CdS – De Laurentiis potrebbe confermare a Callejon l’offerta originaria: biennale a 3 milioni all’anno. Pressing del Valencia

Callejon nel mirino del Valencia

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALLEJON NAPOLI VALENCIA – L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta alcuni aggiornamenti su Josè Callejon. Di seguito quanto evidenziato:

IL VALENCIA PUNTA CALLEJON

“De Laurentiis vorrà incontrare José faccia a faccia proprio come ha fatto con Mertens, è fuori discussione, ma in questo momento gli impedimenti sono di carattere pratico e le distanze tangibili e non soltanto teoriche. E così in questa fase resta l’offerta originaria: biennale con ingaggio confermato, e dunque prolungamento fino al 2022 a 3 milioni a stagione“.

“«Abbiamo due posizioni diverse», il concetto firmato Quilon. E dunque Callejon. Che tra l’altro già da un po’ di tempo registra offerte e proposte, con il Valencia in prima linea a comandare la fila delle pretendenti”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI