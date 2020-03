Il Sole 24, Bellinazzo: “I danni per la sospensione del campionato valgono almeno un miliardo!”

Bellinazzo parla dei danni successivi alla sospensione del Campionato

Marco Bellinazzo, esperto di economia calcistica e giornalista de Il Sole 24 Ore è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“È difficile quantificare i danni economici anche perché gli scenari cambiano di giorno in giorno. L’interruzione definitiva del campionato era lo scenario più pessimistico ma sta diventando molto probabile. Stiamo sottovalutando una cosa: i riflessi economici e sociali sulla prossima stagione, perché il calcio mondiale non sarà più quello che abbiamo conosciuto in questi anni. Fino a quando non sarà trovato un vaccino, difficilmente si avranno stadi pieni. Ci sarà ancora la paura. Anche perché consideriamo il fatto che la pandemia deve essere considerata finita quando trascorrono 4 mesi dall’ultimo contagio. I danni in seguito alla sospensione del Campionato valgono almeno 700 milioni“.

“Sulle questioni diritti tv: Sky potrebbe richiedere ai club un risarcimento e gli abbonati potrebbero a loro volta richiedere a Sky. Si arriverebbe a 5 milioni. Tra danni diretti e entrate a rischio si stima quasi un miliardo. Ciò significa mettere 3/4 delle squadre in difficoltà a meno che qualche proprietà non metta soldi. Il calcio italiano che già era messo male, è quello più fragile in questo momento a livello europeo. Proprio per questo mi aspetto un’innovazione, cercando di sfruttare questa crisi per porre le basi e ripartire. Non quello che ho visto fino ad ora proposto al Governo!“.

