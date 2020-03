Striscia la Notizia “vendica” il professor Ascierto: in onda clamorosa gaffe del professor Galli sul Coronavirus

Striscia la Notizia oggi ha mandato in onda un servizio “vendicando” il professor Ascierto

L’ormai nota vicenda che ha visto protagonisti il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Immunologia clinica dell’Istituto Pascale e il suo collega Massimo Galli, ha visto aggiungersi un nuovo capitolo. La querelle era iniziata con un dibattito che aveva visto come protagonisti i due medici. Il professor Galli aveva accusato Ascierto, asserendo che la sperimentazione del Tocilizumab, farmaco per l’artrite, su pazienti affetti da Coronavirus, fosse già stato effettuato da altri centri in Italia. In quell’occasione il professor Ascierto non replicò alle accuse del collega.

Striscia la Notizia ha poi mandato in onda un servizio apparentemente offensivo nei confronti del professor Ascierto. Il programma satirico ha quindi nuovamente parlato della vicenda, nel corso della puntata di stasera, accogliendo la richiesta del gruppo Facebook: #iostoconascierto. La trasmissione ha mandato in onda un intervento in televisione del professor Galli del 10 febbraio. Galli a proposito del Coronavirus disse che: “Da noi la malattia potrà difficilmente diffondersi. In Italia la situazione è sotto controllo”. Con questo servizio possiamo dire che Striscia la Notizia abbia “vendicato” il professor Ascierto, mostrando una clamorosa gaffe del direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

