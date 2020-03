Ultras arriva in Francia, l’Equipe: “Violenza presente senza essere il filo conduttore del film”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Malgrado le polemiche, Ultras ha fatto parlare molto di sé. Il film d’esordio di Francesco Lettieri è stato visto ed esportato, arrivando fino in Francia. L’Equipe, il quotidiano principale di sport in Francia, ne parla come un prodotto lontano dai precedenti tentativi, tipo Hooligans, di descrivere questo mondo. Nessun giudizio, nessun accenno alla Camorra. L’Equipe ne scrive così:

“La violenza è presente in tutto il film, senza esserne però il filo conduttore. Perché per gli ultras non è fine a se stessa, ma un effetto collaterale. Francesco Lettieri si limita a descriverla, come in una scena che sembra girata alla maniera di un telefono cellulare”.