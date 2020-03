Aumentano i contagi nel mondo del calcio: c’è il forte rischio che la Serie A non riparta

La Serie A potrebbe non ripartire, secondo quanto riportato da Repubblica

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la domanda da porsi sul campionato di Serie A non è più quando ricomincerà, ma se ricomincerà. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è il fortissimo rischio di non ripartire. I contagiati nel calcio aumentano, in Serie A sono 16. La Lega proverà a salvarsi inviando una lettera alla Federcalcio contenente una stima dei danni e una serie di misure da proporre al Governo. I calciatori hanno fatto un passo in avanti, facendo sapere di essere disposti a rinunciare a parte dello stipendio e delle ferie. Tutto ciò potrebbe però non bastare, la Serie A 2019/20, potrebbe non riprendere mai”.

