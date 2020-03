La reazione del calcio italiano all’annuncio di De Laurentiis della ripresa degli allenamenti

La Gazzetta dello Sport rivela le reazioni calcio italiano all’annuncio di De Laurentiis

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha raccontato le reazioni dell’ambiente calcistico alla decisione di De Laurentiis di riprendere gli allenamenti del Napoli il 25 marzo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il mondo del calcio è stato preoccupato dalla decisione di De Laurentiis di far ricominciare gli allenamenti mercoledì 25 marzo. La situazione generata dal Coronavirus sta causando numerose vittime e i contagiati stanno aumentando vertiginosamente, anche nel mondo del calcio. Il Governo sta applicando notevoli restrizioni ed il calcio non può sentirsi esentato, per questo motivo è improbabile che gli allenamenti riprendano nel giorno stabilito. Molto più probabile che la data del rientro in campo venga posticipata al 4 aprile, allineandosi alle altre società italiane, sempre che ci siano le condizioni ideali per la ripresa dell’attività lavorativa di calciatori e staff tecnico. In ogni caso la situazione è suscettibile di variazioni in ogni istante”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI