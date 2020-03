Napoli su Castrovilli, ma è pronto a rinnovare con la Fiorentina fino al 2024

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ci sono veramente tutti, su Gaetano Castrovilli. Il classe ’97 della Fiorentina è, d’altronde, uno dei giocatori rivelazione del campionato in corso (ma sospeso). Si scatenerà l’asta per lui: c’è l’Inter, c’è la Juve. C’è anche, soprattutto, il Napoli.

Ma la Fiorentina no, non è d’accordo: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Commisso avrebbe pronta la contromossa. Pronto per Castrovilli un rinnovo fino al 2024 e uno stipendio da 1.5 milioni più bonus. La sensazione è che, oltre alla permanenza, il rinnovo possa arrivare in autunno.