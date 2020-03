Il Napoli ha fissato il prezzo per Fabian Ruiz, in pausa i discorsi con l’entourage per il rinnovo

Rinnovo Fabian Ruiz: il Napoli vuole fissare una clausola monstre per il centrocampista spagnolo

All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha riportato alcune notizie su Fabian Ruiz. In particolare il quotidiano si è soffermato sui discorsi tra l’entourage dello spagnolo ed il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ed Alvaro Torres, agente del centrocampista spagnolo, hanno discusso in maniera preliminare di un rinnovo quinquennale di Fabian Ruiz. Il discorso è però stato accantonato al momento e verrà ripreso al termine della stagione. Ovviamente tutto ruoterà intorno all’ingaggio e alla cifra della nuova clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe blindare Ruiz, costringendo i club interessati al calciatore a dover pagare una cifra monstre per portarselo a casa. Al contrario l’entourage dello spagnolo preferirebbe una cifra più abbordabile, nel caso in cui il calciatore voglia andare via un giorno. Il Napoli vorrebbe fissare una clausola di 180 milioni di euro, mentre la clausola richiesta dall’entourage di Fabian Ruiz si attesta intorno ai 90 milioni di euro”.

