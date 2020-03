Ministero dell’Interno e della Salute, c’è il provvedimento: vietati gli spostamenti da un Comune all’altro

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Ministero della Salute e quello dell’Interno hanno appena emanato un nuovo provvedimento, in cui si vieta il transito da un Comune all’altro, salvo motivi di assoluta necessità.

“Fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano“, salvo che ‘per comprovate ‘esigenze lavorative‘, di ‘assoluta urgenza‘ o per ‘motivi di salute‘.

Il motivo? Evitare l’esodo dei lavoratori, le cui fabbriche e i cui posti di lavoro sono stati temporaneamente chiusi dall’ultimo decreto.