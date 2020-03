Llorente: “Messaggio di sostegno e forza per tutti. Mi dispiace per chi ha perso familiari e amici. Uniti ce la faremo!”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio. Tra calciatori risultati positivi e un’emergenza nazionale molto seria, Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà sui social:

“In questi momenti di difficoltà vorrei mandare un messaggio di sostegno e forza per tutti. Mi dispiace tanto per le persone che hanno perso familiari o amici in questa terribile pandemia. GRAZIE MILLE a tutti quelli che sono in prima linea, che giorno dopo giorno lavorano dando il meglio di se stessi, nonostante lo stress e la pressione che sopportano. Vorrei incoraggiare tutti e dirvi che uniti ce la faremo. Forza“.

