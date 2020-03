Hamsik, la solidarietà del papà sui social: “Amo l’Italia, amo Napoli”

Hamsik, la solidarietà del papà sui social.

Nonostante abbia lasciato Napoli, Hamsik rimane sempre legato alla città partenopea così come la sua famiglia, specialmente in questo periodo in cui l’Italia è impegnata nella lotta contro il Coronavirus.

Il padre dello slovacco, Richard Hamsik, ha da poco condiviso una foto sul suo account Instagram per dimostrare la sua vicinanza al popolo italiano affermando “Amo l’Italia, amo Napoli”.

IL POST

