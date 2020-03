Napoli, Avv. Grassani: “Azzurri pronti a giocare a luglio. Le società rischiano di perdere 70 milioni di euro”

Le parole del legale del Napoli al quotidiano Repubblica

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica. Di seguito le parole del legale azzurro all’interno dell’edizione odierna del quotidiano, evidenziate dalla nostra redazione:

“Potrebbe concretizzarsi uno scenario completamente inedito: giocare le partite di campionato a luglio. Il tema è molto complesso, le deroghe rappresentano un passaggio obbligato. Non sono coinvolte solamente FIGC e leghe, ma anche sindacati, associazioni di categoria e persino Inps e Inail per quanto riguarda i versamenti previdenziali. Il Napoli è pronto a scendere in campo nel mese di luglio”.

“Il problema però va risolto prima, tra aprile e maggio. Il sistema deve essere lungimirante ed interrogarsi già in questo momento sugli scenari. Bisognerà raggiungere un’intesa con tutte le parti coinvolte. Se si riparte, è giusto farlo con un piano ben preciso, non si può lasciare un’opera incompiuta. È necessaria una stabilità contrattuale di tesseramento. In linea teorica, se si scendesse in campo dopo il 30 giugno e qualche calciatore avesse già accordi con un altro club, potrebbe rifiutarsi di scendere in campo”.

“Ovviamente tutti i piani sul rientro in campo sono ipotesi, perchè si spera che l’emergenza legata al Covid-19 possa migliorare nelle prossime settimane. Un altro tema è quello della riduzione degli stipendi. Una mostra di questo tipo sarebbe doverosa: le società stanno subendo danni economici particolarmente rilevanti. I calciatori dovranno prendere in considerazione l’idea di rinunciare allo stipendio delle fasi in cui non si sono allenati o non sono scesi in campo. Gli allenamenti saranno fermi quasi sicuramente fino al 4 aprile. Per i club, disputerà la fine del campionato sarebbe ossigeno puro per le finanze. Il rischio è che le società perdano oltre 70 milioni di euro”.

