Coronavirus, primo caso in Chinese Super League: contagiato Marouane Fellaini!

Marouane Fellaini è risultato positivo al Coronavirus: è il primo caso in Chinese Super League

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex centrocampista del Manchester United, Marouane Fellaini è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista è stato vicino al Napoli in passato, mentre giocava nei Red Devils in Premier League. Il calciatore belga milita attualmente nello Shandong Luneng, club della Chinese Super League. Il dipartimento sanitario ha reso noto che Fellaini è risultato positivo ad un tampone effettuato il 20 marzo. In quella data il centrocampista belga era arrivato in treno a Jinan, nella provincia di Shandong.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI