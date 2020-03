Emergenza virus, divieto per gli spostamenti: campani respinti alla stazione di Milano

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza per contrastare ancor di più il contagio vietando tutti gli spostamenti. Stando a quanto riferisce Il Mattino, alla stazione centrale di Milano ci sono state persone respinte alla partenza dei treni diretti a Salerno e Napoli perché non hanno passato i controlli diventati più stringenti.

Controlli straordinari sono in corso anche alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale sui passeggeri in arrivo dal Nord. Tre, in particolare, i convogli all’attenzione degli agenti di polizia ferroviaria che si avvalgono dell’assistenza di Rfi della Protezione Civile Regionale e della Federazione dei medici di medicina generale: i treni ad altra velocità Torino-Napoli arrivato alle 15,03; del Venezia-Napoli giunto in stazione alle 15,48 e del Milano-Salerno in arrivo nel capoluogo partenopeo alle 22,12.