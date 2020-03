Chiariello: “Higuain, Douglas Costa, Khedira e Pjanic esempio scioccante, la Juventus non avrebbe dovuto permetterlo!”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Umberto Chiariello ha commentato, nel suo Editoriale, i gesti di alcuni giocatori della Juventus, che hanno preso un aereo privato per andare via dall’Italia in piena emergenza Coronavirus:

“Qui c’è gente che non ha capito la situazione. Chi va all’aria aperta è un criminale. In questo momento abbiamo poche ma decisive cose da fare: lavarci le mani, stare a distanza di un metro e rimanere a casa. Di fronte a queste verità De Laurentiis ci deve spiegare come gli viene in mente di far riprendere gli allenamenti alla squadra. In questo momento si deve sospendere tutto in attesa del via da parte delle autorità. Ringrazio Higuain, Douglas Costa, Khedira e Pjanic per l’esempio meraviglioso che hanno dato. E’ vero che tutti hanno famiglia ma nel momento in cui il paese soffre una crisi pazzesca, i milionari del pallone che sono in quarantena vanno a prendere un aereo privato: è stato un esempio scioccante che la Juventus non avrebbe mai dovuto permettere“.