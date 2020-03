Chiariello: “Calcio nella confusione più totale. Quello che manca sono gli uomini guida”

Le parole di Chiariello in merito al Coronavirus

Umberto Chiariello, noto giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo con il suo EditoNuovo soffermandosi sulla crisi che sta attraversando il calcio italiano per via dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole:

“Tema che si dibatte tanto all’interno del calcio italiano è la decisione di sospendere gli stipendi per il mese di Marzo, facendo una richiesta al governo per congelare gli ingaggi, mentre l’AIC tende a frenare. Il calcio è in totale confusione, in un momento così delicato per il nostro paese il calcio è nell’angolino senza uomini guida in grado di tirarlo fuori da lì”.