È morto Gianni Mura, noto giornalista e scrittore. La storica firma del quotidiano Repubblica s’è spento questa mattina all’ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. Aveva 74 anni. Nato a Milano nel 1945, ha raccontato per decenni le pagine più importanti di calcio, ciclismo e non solo.