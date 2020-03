Il virus cambia gli scenari di mercato, CdM: Koulibaly verso la permanenza in assenza di grandi offerte

Koulibaly deciso a rimanere in assenza di offerte adeguate.

L’emergenza Coronavirus sta cambiando anche gli scenari del calciomercato e situazioni fino a poco tempo fa incerte potrebbero prendere una via si risoluzione proprio a causa della pandemia. A spiegarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

In questi giorni era previsto un appuntamento tra De Laurentiis e Ramadani, procuratore di Maksimovic ma anche di Koulibaly, che non si è svolto a causa delle forti limitazioni che impone l’emergenza. Tuttavia, ADL e il difensore senegalese sono già d’accordo su un punto. Il calciatore si è convinto che se non arriveranno offerte congrue (almeno di 70-80mln) può prendere corpo l’ipotesi della permanenza in maglia azzurra.

