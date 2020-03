CdM – C’è il si dei calciatori del Napoli per giocare fino a luglio, ma rimane una preoccupazione

Gli azzurri disponibili a giocare il campionato fino a luglio

La ripresa del campionato di Serie A, cosi come tutti gli altri campionati, è quanto mai incerta. Difficile prevedere quando si potrà tornare in campo ma è improbabile che si riprenderà ad aprile, pertanto si pensa di slittare a maggio. Ricominciare nel mese di maggio significherebbe terminare la stagione oltre giugno, quando alcuni contratti dei giocatori saranno scaduti. La problematica dei contratti renderà necessario un cambiamento di accordi tra i club e i loro tesserati e non è sicuro che tutti i calciatori accetterebbero di buon grado una proroga del loro contratto.



Anche per il Napoli la situazione è analoga, ma come scritto nell’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, i calciatori azzurri sembrerebbero disposti a giocare fino a luglio, anche perché al momento la loro preoccupazione è un’altra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I calciatori del Napoli si stanno confrontando anche con i rispettivi procuratori, filtra che accetterebbero di buon grado di giocare a luglio derogando anche ai contratti in scadenza ma esprimono segnali di disagio nei confronti dell’ipotesi di un blocco degli stipendi per il mese di marzo senza avere neanche le idee chiare sul prosieguo della stagione, in linea con quanto sostiene anche il presidente dell’Aic Damiano Tommasi”.

