GdS – El Shaarawy vuole tornare in Italia: disposto a tagliarsi lo stipendio da 14 milioni l’anno per la Roma

El Shaarawy pronto a ridursi lo stipendio pur di tornare

Stephan El Shaarawy, attaccante dello Shanghai Shenhua, vuole tornare in Italia. La sua volontà sembrerebbe essere quella di vivere una seconda esperienza alla Roma.



El Shaarawy ha vissuto nella capitale alcune delle sue migliori stagioni e sembrerebbe pronto a tutto pur di tornare a giocare nel club giallorosso.

Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il faraone sarebbe disposto a tagliare in maniera drastica lo stipendio di 14 milioni a stagione che percepisce in Cina. Dal canto suo, lo Shanghai Shenhua ci pensa. Il club cinese risparmierebbe gli altri 28 milioni di euro netti d’ingaggio che El Shaarawy dovrebbe percepire nei prossimi due anni che ha di contratto.

