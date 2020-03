Emergenza Coronavirus, in Spagna ospedali di Madrid al collasso: già più di 1000 i morti

Emergenza Coronavirus, anche in Spagna la situazione va peggiorando

Non solo in Italia, anche in Spagna si aggrava velocemente il bilancio dell’emergenza Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino, riportato da El Pais, il numero dei casi è salito a 21.828, ben 1.848 più di ieri. I morti sono 1.117, oltre 100 più di ieri.

Nonostante i numeri siano destinati a crescere ancora per settimane, gli ospedali di Madrid sono già al limite. In alcune strutture le terapie intensive ospitano quasi il doppio dei pazienti previsti e si stanno attrezzando anche altre sale per aumentare i posti.

