Caso multe, Gazzetta: nessuna mediazione ADL-squadra, il Napoli valuta il blocco degli stipendi

Caso multe, il Napoli valuta il blocco degli stipendi.

La vicenda dell’ammutinamento in casa Napoli potrebbe sembrare un capitolo ormai chiuso, ma non è così. L’episodio si porta dietro ancora strascichi, tra cui il tasto dolente delle multe di ADL ai calciatori azzurri. Come racconta l’edizione odierna della Rosea, la questione rimane ancora irrisolta.

Multe ADL, il Napoli blocca gli stipendi?

Non si è riusciti a trovare ancora una mediazione. A tal proposito è probabile che il Napoli decida di sospendere le ultime mensilità ai calciatori verso fine stagione. Tutto questo per cautelarsi sia sulle multe, sia sulle azioni civili che ammonterebbero all’incirca al 25/30% dello stipendio annuale.

