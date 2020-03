Capello: “La situazione è complicata, non si può tornare a giocare in queste condizioni”

Capello ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di cosa bisogna fare in questo momento

Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi spagnoli di AS in cui ha toccato l’argomento Coronavirus esprimendo un suo parere. Ecco le parole del tecnico italiano:

“Rinviare l’Europeo è stata un’ottima idea, dato che non si sa quando finirà tutto questo. L’unica cosa sicura è che non si può tornare a giocare a calcio in queste condizioni, con questa situazione. È praticamente impossibile gestire una sosta così lunga, devi sperare che i giocatori si tengano in forma da soli senza ingrassare. La fortuna di oggi è che nel calcio moderno non c’è un atleta che non abbia un proprio preparatore atletico”.