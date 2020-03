Avvocato Romanelli: “Higuain ha violato il decreto della quarantena, è un reato”

L’avvocato sul gesto di Higuain di lasciare la quarantena

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’avvocato Rinaldo Romanelli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito all’emergenza Coronavirus e alla violazione del decreto da parte di alcuni giocatori della Juventus. Ecco le sue parole:

“La quarantena si prevede per tutti coloro che hanno avuto uno stretto contatto con una persona positiva ed ha una durata di 14 giorni. Dovrebbe esserci qualcuno che si assume la responsabilità di lasciare andare le persone, altrimenti si è semplicemente violato un decreto, sono reati procedibili di ufficio. Higuain è volato verso l’Argentina dove la Polizia verifica i documenti, qualcuno l’avrà lasciato passare. Al rientro devono fare sicuramente un controllo se provengono da una zona di contagio, perché la sostanza è che l’Italia non ha il controllo sanitario sui Paesi da cui provengono: non sanno come e se vengono effettuati controlli. Se ci devono essere eccezioni, sono perché funzionali al Paese: militari, medici, infermieri per i quali sono state fatte normative diverse”.