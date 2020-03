Coronavirus, uomo arrestato a Giugliano per aver portato a spasso una capra e un cavallo

Ennesimo arresto in Campania, uomo di Giugliano a spasso con una capra e un cavallo

Nella giornata odierna c’è stata una vera e propria follia accaduta in quel di Giugliano. Un uomo è uscito di casa per portare a spasso un cavallo e una capra. Quest’ultimo avendo violato le direttive da rispettare per la quarantena ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Ecco il comunicato rilasciato dalla Questura di Napoli:

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato un uomo che passeggiava con una capretta e un cavallo al guinzaglio.

I poliziotti lo hanno fermato e l’uomo, un 49enne di Giugliano, ha dichiarato di dover “portare gli animali a passeggio”. L’uomo è stato denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.