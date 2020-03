Dalla Germania, il virologo Schmidt: “Non si può giocare a calcio prima del 2021”

Il virologo tedesco sentenza

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il virologo dell’istituto Berhard-Nocht di Amburgo, Jonas Schmidt-Chanasit, ha ammesso che non si potrà giocare a calcio fino al prossimo anno per via del COVID-19. Ecco le parole dell’esperto:

“Non credo che si possa tornare a giocare a calcio prima del 2021! Non credo che in due o tre mesi tutto si risolva. E’ da tenere in considerazione l’ipotesi che questa stagione calcistica della Bundesliga possa considerarsi terminate”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI