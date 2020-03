“Ultras”, online da oggi su Netflix il primo film del regista Francesco Lettieri, tanto atteso dai tifosi del Napoli

Disponibile da questa mattina il film “Ultras”, primo lungometraggio di Francesco Lettieri

Era prevista una “tre giorni” al cinema dal 9 all’11 marzo per la proiezione del primo lungometraggio di Francesco Lettieri, tanto atteso dai tifosi azzurri, “Ultras“. Sta di fatto che al cinema, per i fatti legati al Coronavirus, ovviamente, non si potrà andare fino a nuovo ordine del Governo.

Ma era attesa un’altra data, proprio per questo motivo, per poter assistere al film: oggi, 20 marzo 2020, la pellicola (anzi, il digitale) è disponibile sulla nota piattaforma streaming Netflix. Disponibile da questa mattina il film che inquadra Napoli e uno dei suoi tanti contesti calcistici.