Taglio degli stipendi, la Lega chiede aiuto al Governo: ci sarà una perdita di 720 milioni

La Lega chiede aiuto al Governo

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lega di Serie A chiede l’intervento del Governo, poichè con la sospensione del Campionato si avrà una perdita di circa 720 milioni di euro se non avviene la ripresa. I presidenti presenteranno al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora una bozza di richieste. Ecco quanto evidenziato:

“In pratica, il pallone chiede al Governo un aiuto per poter tagliare forzosamente gli ingaggi dei giocatori, considerando che il monte stipendi della A tocca quota 1,3 miliardi. In posizione d’attesa l’Aic, che per inciso non ha potere negoziale collettivo per tutti i giocatori: oggi pomeriggio però il sindacato dei calciatori sarà in conference call con i presidenti per conoscere numeri e proiezioni dello studio della Deloitte sulle perdite dei club. I medici sportivi suggeriscono stop totale alle attività fino al 4 aprile, giorno consigliato per la ripresa mentre il 13 è quello suggerito per le sedute collettive“.

“Se Napoli e Cagliari si stanno allineando alle direttive mediche, la Lazio di Lotito continua a fare muro. Fra gli interventi richiesti al Governo per far sopravvivere il sistema, anche la revisione del Decreto Dignità nella parte in cui vieta il divieto di sponsorizzazione da parte delle agenzie di betting“.

“La speranza è di terminare la stagione: in caso contrario, qualora il Governo per forza maggiore impedisse la conclusione del torneo, i contratti con Sky e Dazn resterebbero in vigore. Si aprirebbero contenziosi, ma questa è un’altra storia”.

