Clamoroso Neymar! Fugge in Brasile e non risponde alle chiamate del PSG

Pazzesco Neymar, scappa in brasile e non risponde alle chiamate del PSG

Il giocatore del PSG, Neymar, a causa dell’epidemia Coronavirus, scappa in Brasile nella sua villa a Mangaratiba lasciando il club col fiato sospeso.

Infatti si sta ancora discutendo sul suo rinnovo, con un contratto che scade a giugno 2022. Il DS del club parigino, Leonardo, secondo quanto affermato da Le10Sport, avrebbe già intavolato una proposta di rinnovo per il giocatore che però non ha palesato la sua intenzione.

Il club resta quindi in attesa di risposte da parte del giocatore su cui resta vigile il suo ex club, il Barcellona, che riporterebbe volentieri al Camp Nou il gioiello brasiliano. Ma intanto Neymar è andato via e non risponde alle chiamate del PSG.

