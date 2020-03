Napoli, che intreccio di mercato col Milan! In palio Jovic del Real. Azzurri su Ibra, rossoneri su Milik con Calhanoglu in scambio

Napoli e Milan guardano con gli stessi occhi al mercato che verrà

Oggi la Gazzetta dello Sport ha fornito un interessante specchietto di mercato che riguarda in pieno Napoli e Milan. Per la prossima estate previsto dalla Rosea un impressionante intreccio di mercato tra azzurri e rossoneri. Sul piatto, un valzer degli attaccanti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Strano, ma vero. Le strade per l’attacco del Milan futuro passano per Napoli. Era già successo nei mesi scorsi durante il corteggiamento ad Ibrahimovic, quando sembrava che proprio Aurelio De Laurentiis potesse essere il contendente più pericoloso. Poi, lo svedese ha scelto il rossonero e quell’ipotesi è tramontata in fretta. Ma adesso che Zlatan è sul punto di dare l’addio al Milan cosa accadrà?“.

“Tutto ruota attorno al futuro di Arkadiusz Milik, il centravanti polacco che fatica a trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2021. Le ultime voci dicono che Giuntoli abbia preso contatti con ilReal Madrid per quel Luka Jovic che, guarda caso, in estate era già stato nel mirino di Boban e Maldini“.

“Jovic pagato ben 65 milioni di euro all’Eintracht Francoforte per strapparlo al Barcellona. Ma il talento balcanico a Madrid non si è ambientato. Il Milan l’estate scorsa ha provato ad averlo in prestito. E il Napoli sta seguendo la stessa trama negli ultimi tempi, in previsione di un addio a Milik. Anche perché l’acquisto di Andrea Petagna dalla SPAL evidentemente va letto in sostituzione di Fernando Llorente“.

“Nulla di più facile, infatti, che la prossima stagione il Milan assicuri a Milik quella maglia da titolare che al San Paolo gli manca da troppo tempo. De Laurentiis non fa sconti. In casa rossonera magari ambirebbero uno scambio, ricordando che Rino Gattuso ha sempre stimato il turco Calhanoglu“.