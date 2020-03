Napoli, occhi puntati sulla Spagna: nel mirino Cucurella, Jovic e Loren Moron per il mercato estivo

Il Napoli alla ricerca di talenti, ancora una volta, in Spagna

Nelle sue pagine odierne, il noto quotidiano del Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia messo tende in Spagna sul fronte mercato. LaLiga è un campionato che il ds azzurro Cristiano Giuntoli adora, e al quale i partenopei potrebbero attingere nella prossima sessione di calciomercato estiva. Tre i nomi principali sul taccuino del direttore sportivo, eccoli raggruppati:

“Tutte le strade, o quasi, portano in Spagna: e conducono, ora, verso Madrid o Siviglia, nell’Olimpo o anche all’estrema periferia. Tutte le idee, più o meno, conducono lì, in quel macrocosmo nel quale il calcio ha affinità elettive, dove il talento nasce oppure si adagia“.

“Oggi ci sono Cucurella (al Getafe, che sta per Madrid), Luka Jovic (ch’è serbo ma vive con il Real), e anche Moron (andaluso per passaporto calcistico): e sono tre tentazioni che restano lì, in attesa che il mondo torni ad essere quello ch’è stato, o a somigliargli, e che un pallone, rotolando, riconsegni alla normalità, anche quella un po’ noiosa del mercato“.

“Marc Cucurella avrà ventidue anni a luglio, nel Getafe è diventato un riferimento, a sinistra sa fare varie cose (come Callejon a destra, insomma) e però, essendo cresciuto alla Masìa, ha comunque legami con il Barcellona“.

“Luka Jovic, invece, con Zidane proprio non si è preso, non gioca quasi mai, nonostante sia stato pagato 60 milioni di euro: il Napoli potrebbe averne bisogno“.

“Il serbo ha un suo appeal. Un po’ come Lorenzo Jesus Moron Garcia, per qualcuno Loren e per altri Moron, pure lui di stanza al Betis, dove s’è formato ed è esploso Fabian“.