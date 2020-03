Tonali e Boga nel mirino del Napoli: foltissima concorrenza per il 2000 del Brescia, l’ivoriano può arrivare con i soldi di Lozano

Jeremie Boga e Sandro Tonali nel mirino vigile di Giuntoli e De Laurentiis

Nelle sue pagine odierne, la Gazzetta del Mezzogiorno ha rimarcato ancora la situazione di mercato legata all’attaccante ivoriano Jeremie Boga, in forze al Sassuolo, e a Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia che ha stupito l’intera Europa. Giuntoli ha segnato Boga sul suo taccuino da tempo, De Laurentiis va matto per il “predestinato” delle Rondinelle e vorrebbe portarlo a vestire la maglia azzurra anche spendendo una cifra elevata. Di seguito, un estratto del testo che riassume la situazione per i due obiettivi azzurri:

“Il Napoli è la società che, più di ogni altra, punta a pianificare il futuro a lungo termine. Il rinnovo di Mertens, ormai, sembra una pratica definita. Sul tavolo del ds Giuntoli c’è anche la questione relativa al possibile arrivo di Jeremie Boga dal Sassuolo (che ha realizzato l’ultimo gol in campionato prima dello stop)“.

“Il cartellino dell’ivoriano, però, non è completamente di proprietà del Sassuolo; c’è una piccola percentuale del Chelsea, che potrebbe riacquistarlo, a meno che il club partenopeo non rilanci con un’offerta cospicua. Ma potrebbe farlo solo dopo vere monetizzato la cessione di Lozano, che non rientra nei piani di Gattuso“.

“C’è un altro giocatore che accende i sogni dei tifosi: è Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è vincolato fino al 2021, ma fa gola a tanti club, fra i quali Inter e Juventus. Ma non solo: anche il PSG sembra interessato al giocatore che di certo Cellino non svenderà“.