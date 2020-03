La Serie A ha deciso: bloccati gli stipendi di marzo!

La Lega pronta a bloccare gli stipendi!

ULTIME NOTIZIE CALCIO – In questi momenti è incorso una conference call tra tutte le squadre della Lega di Serie A e il presidente dell’AIC Damiano Tommasi per decidere se bloccare o meno gli stipendi dei giocatori nel corso dello stop del campionato.

Come rivelato dai colleghi di tuttomercatoweb.com per che la volontà dei presidenti di Serie A, sia quella di bloccare gli stipendi per il mese di marzo. Si attende la risposta da parte dell’AIC.

La lega sarebbe anche pronta a continuare il campionato oltre il 30 giugno prorogando poi gli stipendi in scadenza. Nel caso in cui il campionato poi non dovesse ripartire si chiederà l’intervento del Governo per coprire un buco di oltre 700 milioni.

