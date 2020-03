Gattuso incoraggia gli azzurri: “Restiamo a casa”. Il Napoli rimane a Napoli, come l’allenatore così i calciatori

L’appello di mister Rino Gattuso ai calciatori azzurri l’esempio giusto ai tempi del COVID-19

Nelle pagine odierne del noto quotidiano la Repubblica è possibile leggere sì la preoccupazione dei calciatori del Napoli in virtù dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ma anche un chiaro appello dell’allenatore Gattuso ai suoi ragazzi: “restiamo a casa!“. A dare il buon esempio è proprio il tecnico azzurro che incoraggia i suoi giocatori, chiedendogli di rimanere alle pendici del Vesuvio. Ecco un estratto:

“Oggi la situazione si potrebbe complicare. Se la Lega imporrà la data del 3 (o del 4, ndr) aprile alle 20 squadre della Serie A per ritornare al lavoro, infatti, diventerebbe più difficile blindare il gruppo per altre due settimane“.

“Specialmente in Africa e in Sudamerica dove la situazione sanitaria è per adesso tranquilla e dunque la tentazione di rifugiarsi in patria è forte per l’algerino Ghoulam, il senegalese Koulibaly, il messicano Lozano, il brasiliano Allan e il colombiano Ospina. Il portiere aveva anche confessato di averci fatto un pensiero serio, frustrato però dalla difficoltà di trovare un volo per tornare a casa“.

“La lontananza dalle rispettive famiglie rappresenta comunque una grossa preoccupazione in più. A dare il buon esempio in questo senso è stato Rino Gattuso, che è rimasto nella sua abitazione di Posillipo pur avendo i suoi affetti proprio in Lombardia, a Gallarate. La parola d’ordine è trasmettere serenità, mascherando la paura con i sorrisi. Allontanarsi in questo momento da Napoli sarebbe un inutile azzardo“.