La Fiorentina sfida il Napoli sul mercato per Pessina: agli azzurri piace Pezzella, ai viola Maksimovic

Napoli e Fiorentina legate per il prossimo calciomercato

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, in vista del prossimo calciomercato, il Napoli avrà molto a che fare con la Fiorentina. Un obiettivo in comune, ad una piace un difensore dell’altra, tutto questo per dare avvio ad un possibile intreccio di mercato tra azzurri e viola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“(Per la Fiorentina, ndr) un rinforzo “top” in difesa, aspettando di capire quello che sarà il futuro di Nikola Milenkovic, che discuterà di un eventuale rinnovo al termine della stagione, e pure di German Pezzella, che continua ad essere corteggiato dal Napoli. La Fiorentina, adesso, dopo aver rafforzato nella finestra invernale attacco e centrocampo, punta tutto sul reparto arretrato. Piace Biraschi, ma oggi gli occhi sono tutti per Daniele Rugani“.

“Tra i big piace anche il serbo Nikola Maksimovic (28) che sta recuperando da uno stiramento al polpaccio e che col lo stop di Koulibaly ha trovato più spazio sia con Ancelotti che con Gattuso, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021 e che in questi ultimi mesi ha stretto un rapporto molto stretto con la tifoseria partenopea“.

“Nel mezzo dovrà essere sostituito, di fatto, Milan Badelj che non vedrà il suo cartellino riscattato dalla Lazio. Per questo si pensa con insistenza a Francesco Cassata (22) in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, ma anche a Matteo Pessina (22) al Verona a titolo temporaneo dall’Atalanta, che si è mantenuta il diritto di contro-riscatto. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli ed il rischio è che alla fine si possa scatenare una vera e propria asta“.