Coronavirus, la previsione del dott. Galli: “Tranquilli, la malattia in Italia difficilmente si diffonderà!”

Il dott. Galli nei giorni scorsi aveva preannunciato l’andamento dell’allora epidemia

Il dottore Massimo Galli, Direttore Responsabile Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, nei giorni scorsi, durante la diretta del programma Carta Bianca, ha espresso il suo parere in merito al farmaco lanciato a cura del dottore Paolo Ascierto, direttore del dipartimento Melanoma e Immunologia del Pascale di Napoli nonché oncologo e ricercatore italiano: “Non facciamoci sempre riconoscere. Queste sperimentazioni sono in atto da diverso tempo anche in Lombardia”.

DOTT. GALLI, LA PREVISIONE DEL 10 FEBBRAIO SUL CORONAVIRUS

L’infettivologo intervenne lo scorso 10 febbraio ad un incontro organizzato dall’Ordine dei medici di Milano, cercando di ipotizzare l’andamento della diffusione del Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dal portale Sanità Informazione:

“Rispetto a quanto ci si poteva attendere, la diffusione a livello internazionale di questo virus è stata molto inferiore rispetto a quanto è capitato ad esempio per la SARS nel 2003. La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi: l’esiguità del numero dei casi riscontrati fino ad ora e la modalità con cui si sono manifestati in persone che si sono infettate poco prima di partire da Wuhan, ci dà la dimensione del contenimento complessivo della problematica”.

