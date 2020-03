Auriemma convinto: “A Gattuso farebbe piacere avere Bonaventura. In attacco mi aspetto un tentativo per Icardi”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto su Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Se è vero che il Napoli è interessato a Calhanoglu del Milan? Io credo che a Gattuso faccia molto più piacere avere un giocatore come Bonaventura. Ricordiamo, ha solo 30 anni ed è in scadenza di contratto. Ma soprattutto parliamo di un calciatore di elevate capacità.

Milik? La sua richiesta è alta, mi fa pensare che la reale intenzione sia quella di essere ceduto e andare via. Il Napoli ci ha abituato a tornare su vecchi obiettivi, ecco perché per l’attacco mi aspetto un nuovo tentativo per Icardi“.

