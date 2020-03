Ag. Fabian Ruiz: “Ferma la trattativa per il rinnovo. Club importanti hanno chiesto di lui e il Napoli è stato informato. Sulla clausola…”

Calciomercato Napoli, l’intervista all’agente di Fabian Ruiz

Il procuratore di Fabian Ruiz, Alvaro Torres, ha rilasciato un’intervista al portale iberico Marca, dove tra le altre cose ha parlato del futuro del centrocampista spagnolo. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha subito molti cambiamenti, tra cui l’esonero di Ancelotti, e sta vivendo un’annata difficile. Rinnovo? Lo abbiamo parcheggiato per un po’, fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo informato il Napoli.

Parliamo del miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad interessarti a lui e loro sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio. Clausola? No, non ce l’ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”.

